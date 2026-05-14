Erzincan ekoturizm potansiyeliyle öne çıkıyor

Erzincan, doğal güzellikleri ve spor turizmi aktiviteleri ile ekoturizm açısından önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Dağcılıktan rafting'e kadar birçok aktivite için uygun olan bölgenin, çevre düzenlemelerine ve turistlere yönelik eğitimlere ihtiyacı bulunuyor.

Erzincan, gölleri, akarsuları, kaplıca suları, dağları, yaylaları ve vadileriyle bölgenin önemli ekoturizm merkezleri arasında yer alıyor.

Anadolu'nun önemli geçiş güzergahlarından birinde bulunan Erzincan'ın, sahip olduğu jeolojik yapı ve dört mevsimin yaşanabildiği iklim özellikleri sayesinde birçok doğa ve spor turizmi faaliyetinin yapılmasına elverişli olduğu belirtildi.

Ekoturizm alanlarında bulunan mağara, şelale ve doğal oluşumların yanı sıra sportif faaliyet alanlarında çevre düzenlemeleri ile altyapı çalışmalarının artırılması gerektiği kaydedildi. Ayrıca bölgede yaşayan vatandaşlara pansiyonculuk, işletme yönetimi, servis kalitesi ve hediyelik eşya üretimi gibi alanlarda eğitim verilmesinin önemine dikkat çekildi.

Yeşil alan varlığı açısından yüksek potansiyele sahip Erzincan'ın, doğa sporları ve alternatif turizm açısından önemli kaynaklar barındırdığı ifade edildi.

Kentte öne çıkan ekoturizm faaliyetleri arasında dağcılık, rafting, kano, yamaç paraşütü, kayak, buzul tırmanışı, kampçılık, trekking, dağ bisikleti ve offroad sporları yer alıyor.

Yaklaşık 25 kilometre uzunluğa ve yer yer 1000 metreyi aşan derinliğe sahip Karanlık Kanyon, dağcılık ve kanyoning için önemli merkezler arasında gösteriliyor. Bölgede ayrıca Acemoğlu Boğazı kaya tırmanışı için tercih edilen alanlar arasında bulunuyor.

Rafting faaliyetleri genellikle Karasu Nehri üzerinde gerçekleştirilirken, kentin daha önce Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Yamaç paraşütü açısından da önemli merkezlerden biri olan Erzincan'da, Keşiş Dağları ve Munzur Dağları ise bu spor için uygun alanlar arasında yer alıyor.

Kış turizmi açısından öne çıkan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi, çeşitli zorluk derecelerindeki pistleriyle kayak severlere hizmet veriyor.

Kentte ayrıca Girlevik Şelalesi kış aylarında donan yapısıyla buzul tırmanışına olanak sağlıyor.

Doğa yürüyüşü, kamp ve trekking faaliyetleri için ise Yedigöller, Aygır Gölü, Refahiye Dumanlı Ormanları ve Ergan Dağı'nın öne çıkan rotalar arasında bulunduğu bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
