Erzincan İliç'te 3 kurdun yaban keçisi kovalamacası kameraya yansıdı

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki Aydınlık Kanyonu'nda kurtların yaban keçilerini avlamak için verdiği mücadele, belgesel görüntülerini aratmadı.

Aydınlık Kanyonu'nda tekne turu yapan Seyhan Çelikten ve arkadaşları, kurtlarla yaban keçileri arasında yaşanan kovalamacayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, kayalık alandaki yaban keçisi sürüsünden ayrılan daha küçük ve güçsüz keçileri kovalayan 3 kurt yer aldı. Fırat Nehri boyunca devam eden kovalamaca sırasında kurtların zaman zaman nehre düştüğü, ardından kıyıya çıktığı görüldü.

Doğada av ve avcı arasındaki mücadeleyi gözler önüne seren görüntüler, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı