Erzincan'da tilki ve sansar, vatandaşın elleriyle beslediği eve müdavim oldu

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Erzincan'da bir vatandaşın evinin bahçesi ve balkonuna geceleri gelen tilki ile sansarı elleriyle beslemesi, doğayla insan arasındaki sıra dışı yakınlığı gözler önüne seriyor.

Kentte özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde ortaya çıkan tilki ve sansar, yiyecek bulmak amacıyla evin bahçesine ve balkonuna kadar geliyor.

Yaban hayvanlarının gelişine alışan vatandaş ise hazırladığı yiyecekleri elleriyle uzatarak hayvanları besliyor.

Vatandaş, kendisine alışan tilkiye "Boncuk" adını verirken, her gelişinde yiyecek vererek besliyor. Zaman zaman aynı bölgeye gelen sansarı da besleyen vatandaş, yaban hayvanlarını yakından gözlemlemenin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirtiyor.

İnsanlardan genellikle uzak duran tilki ve sansarın yiyecek için evin bahçesine kadar gelmesi ilginç görüntüler oluştururken, vatandaşın hayvanları elleriyle beslemesi dikkati çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı