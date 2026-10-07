Haberler

Erzincan'da tilki ve sansar, vatandaşın elleriyle beslediği eve müdavim oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da tilki ve sansar, vatandaşın elleriyle beslediği eve müdavim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da bir vatandaş, geceleri evinin bahçesine ve balkonuna gelen tilki ile sansarı elleriyle besliyor. Tilkiye 'Boncuk' adını veren vatandaş, yaban hayvanlarını yakından gözlemlemenin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirtiyor.

Erzincan'da bir vatandaşın evinin bahçesi ve balkonuna geceleri gelen tilki ile sansarı elleriyle beslemesi, doğayla insan arasındaki sıra dışı yakınlığı gözler önüne seriyor.

Kentte özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde ortaya çıkan tilki ve sansar, yiyecek bulmak amacıyla evin bahçesine ve balkonuna kadar geliyor.

Yaban hayvanlarının gelişine alışan vatandaş ise hazırladığı yiyecekleri elleriyle uzatarak hayvanları besliyor.

Vatandaş, kendisine alışan tilkiye "Boncuk" adını verirken, her gelişinde yiyecek vererek besliyor. Zaman zaman aynı bölgeye gelen sansarı da besleyen vatandaş, yaban hayvanlarını yakından gözlemlemenin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirtiyor.

İnsanlardan genellikle uzak duran tilki ve sansarın yiyecek için evin bahçesine kadar gelmesi ilginç görüntüler oluştururken, vatandaşın hayvanları elleriyle beslemesi dikkati çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı

Kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
Karadeniz bereketi tezgaha vurdu! Palamut 50 liraya kadar düştü

Sudan ucuz palamut sattılar! Fiyatı gören kasayla alıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş 4,5 milyar yıllık meteor çıktı! Değeri 75 bin dolar

30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş hazine çıktı
Trump'tan 13 kişiyi öldüren eski binbaşı için karar: Kurşuna dizilecek

Trump ipini çekti! Kurşuna dizilecek
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu

Dünyanın beklediği açıklamayı sonunda yaptı
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın heyecanla beklediği sınav sonuçları açıklandı
Pakistan'dan gövde gösterisi! Yeni Fatah-4 füzesini test ettiler

Türkiye'nin savunma ortağından gövde gösterisi! Yeni füzesini ateşledi
Trafikte korna kavgası: Motosikletli kurye saldırıya uğradı

Bela resmen "geliyorum" dedi: Kornaya bastı, dehşeti yaşadı

Finlandiya'da milletvekillerinin evlerine girildi, dışkı bırakıldı

Milletvekillerinin evlerine girip dışkı bıraktılar