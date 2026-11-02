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Erzincan'da soğuklar başlayınca göçerler 4-5 aylık yayla mesaisini bitirip döndü

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Erzincan'da soğuklar başlayınca göçerler 4-5 aylık yayla mesaisini bitirip döndü
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Erzincan'da yaz aylarını yaylalarda geçiren göçerler, havaların soğuması ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla köylerine dönmeye başladı. Yaklaşık 4-5 ay süren yayla mesaisini bitiren göçerler, küçükbaş hayvanlarını kamyonlara yükleyip köylerine hareket etti.

Erzincan'da yaz aylarını küçükbaş hayvanlarıyla yaylalarda geçiren göçerler, havaların soğuması ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla köylerine dönmeye başladı.

İlkbaharda günler süren yolculuğun ardından Erzincan'ın yüksek rakımlı yaylalarına ulaşan göçerlerin yaklaşık 4-5 ay süren yayla mesaisi sona erdi.

Yaz boyunca sürülerini otlaklarda besleyen göçer aileler, hava sıcaklıklarının düşmesiyle dönüş hazırlıklarını tamamladı. Küçükbaş hayvanlarını kamyonlara yükleyen göçerler, kış mevsimini geçirecekleri köylerine hareket etti.

Göçerlerden Burhan Budak, yayla sezonunun tamamlandığını belirterek, yaklaşık 4 ay boyunca yaylada üretim yaptıklarını söyledi.

Havaların soğumasıyla köylerine döneceklerini ifade eden Budak, hayvanlarıyla birlikte kış dönemini geçirecekleri yerleşim yerlerine hareket ettiklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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