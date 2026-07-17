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Sıcaktan bunalan inekler çareyi gölette buldu

Sıcaktan bunalan inekler çareyi gölette buldu
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Erzincan'da aşırı sıcaklar nedeniyle besiciler, büyükbaş hayvanlarını gölete sokarak serinletiyor.

Erzincan'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle besiciler, sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlarını gölete sokarak serinletiyor.

Kentte etkisini artıran sıcak hava, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Mertekli Mahallesi'nde besicilik yapan vatandaşlar, öğle saatlerinde bunalan inek sürülerini gölete yönlendirerek serinlemelerini sağlıyor.

Büyükbaş hayvanlara çobanlık yapan Veysel Fırat, bu yıl yaşanan aşırı sıcakların hayvanları olumsuz etkilediğini belirtti.

Sıcak havanın zaman zaman hayvanların hastalanmasına da neden olduğunu ifade eden Fırat, öğle saatlerinde hayvanların serinlemek için suya girmeyi tercih ettiğini söyledi.

Fırat, "Öğle saatlerinde sıcaklık iyice artınca hayvanlar suya yöneliyor. Gölete girip bir süre suda kalarak serinliyorlar. Böylece sıcak havanın etkisini daha rahat atlatıyorlar." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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