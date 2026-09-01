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Erzincan'ın Çayırlı İlçesinde Şiddetli Sağanak Taşkına Yol Açtı

Erzincan'ın Çayırlı İlçesinde Şiddetli Sağanak Taşkına Yol Açtı
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Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde etkili olan şiddetli sağanak, taşkına neden oldu. Yağış sonrası bölgeye ekipler sevk edilerek temizlik ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Müdahale ve destek çalışmaları sürerken, Meteoroloji'ye göre bölgede öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde etkili olan şiddetli sağanak, bazı bölgelerde taşkına yol açtı.

Kentte etkisini gösteren sağanak yağış, Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde taşkınlara neden oldu.

Yağışın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Taşkın sularının etkilediği alanlarda temizlik ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü müdahale ve destek çalışmalarının sürdüğü, taşkın nedeniyle oluşan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan'ın doğusu ile Erzurum, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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