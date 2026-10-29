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Erzincan'da sağanak günlük yaşamı aksattı, yağmur suları evlerin kapısına dayandı

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Erzincan'da sağanak günlük yaşamı aksattı, yağmur suları evlerin kapısına dayandı
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Erzincan'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yağmur suları birikti. Su seviyesinin bazı evlerin kapılarına ulaşması üzerine mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla önlem alırken, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekliyor.

Erzincan'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede biriken yağmur suları bazı evlerin kapılarına kadar ulaşırken, mahalle sakinleri su baskını riskine karşı kendi imkanlarıyla önlem aldı.

Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentte bazı bölgelerde yağmur suları birikti. Kısa sürede yoğunlaşan yağışın ardından su seviyesinin bazı evlerin kapılarına kadar ulaşması, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Evlerine su girmesinden endişe eden vatandaşlar, kapı önlerinde kendi imkanlarıyla tedbir alarak olası su baskınlarının önüne geçmeye çalıştı.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli eseceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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