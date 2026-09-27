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Erzincan’da mevsimsel su kaynağı doğal traverten oluşturuyor

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Erzincan’da mevsimsel su kaynağı doğal traverten oluşturuyor
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Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde bulunan Ağ Nene Tepesi, yüzeye çıkan mineral bakımından zengin suyun oluşturduğu doğal travertenlerle dikkati çekiyor.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan Ağ Nene Tepesi, yüzeye çıkan mineral bakımından zengin suyun oluşturduğu doğal travertenlerle dikkati çekiyor.

İlçe merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki bölgede, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi mineraller içeren beyazımsı suyun etkisiyle traverten oluşumları meydana geliyor.

Yörede anlatılan rivayete göre tepe, Otlukbeli Savaşı sırasında askerlere su taşıdığı ve yaralıların bakımına yardımcı olduğu belirtilen "Ağ Nene" veya "Ak Kız" isimli kadınla ilişkilendiriliyor. Rivayette, düşman askerine su verirken şehit düştüğü ifade edilen kadının kabrinin de bölgede bulunduğu anlatılıyor.

Bölge sakinlerinden 70 yaşındaki İzzet Ercan, suyun yaklaşık bir ay boyunca aktığını ve 7 ayrı gözeden çıktığını söyledi. Her gözeden çıkan suyun tadının farklı olduğunu belirten Ercan, yöre halkının suyu içme ve çeşitli amaçlarla kullandığını ifade etti.

Suyun şifalı olduğuna inanıldığını aktaran Ercan, kaynağın her yıl aynı dönemde akmaya başladığını dile getirdi.

Ercan, bölgede sarı kantaron, mavi kantaron ve dağ kekiği gibi bitkilerin de yoğun olarak yetiştiğini belirterek, bu bitkilerden çeşitli doğal ürünler hazırladığını kaydetti.

Doğal oluşumları, mevsimsel su kaynağı ve yörede anlatılan tarihi rivayetlerle dikkati çeken Ağ Nene Tepesi, doğa ve kültür turizmi açısından potansiyel taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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