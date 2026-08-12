Haberler

Erzincan'da Manda Yetiştiricileri Birliği İçin Çalışmalar Tamamlandı

Erzincan'da Manda Yetiştiricileri Birliği İçin Çalışmalar Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan’da uzun yıllardır sürdürülen manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve üreticilerin daha güçlü şekilde örgütlenmesi amacıyla Manda Yetiştiricileri Birliği kurulması için çalışmalar tamamlandı.

Erzincan'da uzun yıllardır sürdürülen manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve üreticilerin daha güçlü şekilde örgütlenmesi amacıyla Manda Yetiştiricileri Birliği kurulması için çalışmalar tamamlandı.

Birliğin kuruluş sürecini tamamlayan İlyas Meral ve beraberindeki heyet, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker'i ziyaret etti.

Görüşmede, Erzincan Manda Yetiştiricileri Birliğinin kuruluş süreci ile kentte manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kurulacak birliğin, manda yetiştiricilerinin daha güçlü bir çatı altında örgütlenmesine, üreticilerin ortak hareket etmesine ve sektörün gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Birlik ile Erzincan'da manda yetiştiriciliğinin daha ileri seviyeye taşınması, üreticilerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların güçlendirilmesi ve hayvancılık sektörünün geliştirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi

Altın için kader günü! Geri sayım başladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürpriz aşk ortaya çıktı: Oyuncu Helin Kandemir ve futbolcu Dorukhan Toköz’den ilk kare

Ünlü oyuncu aşkını ilan etti: Sevgilisi yeşil sahalardan

Görünce ağzı açık kaldı! Geceye damga vuran görüntü

Karşısında görünce ağzı açık kaldı, hemen boynuna sarıldı

Tadic'ten asist, Emre Mor'dan gol! NEC Nijmegen play-off biletini aldı

Fener'in eski yıldızları sahneye çıktı! Takım play-off biletini aldı
Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!

Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!
Hain FETÖ'cünün ablası, 10 yıllık firarın beyni çıktı: Kaçış rotasını da belirlemiş

Hain FETÖ'cünün ablasına bak sen! Meğer 10 yıllık firarın beyniymiş
114 yıl sonra bir ilk! Bu gece şov var

114 yıl sonra bir ilk! Bu gece şov var
Sturm Graz maçı bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fener'e dev gelir

Maç bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde