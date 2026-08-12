Erzincan'da Manda Yetiştiricileri Birliği İçin Çalışmalar Tamamlandı

Erzincan'da uzun yıllardır sürdürülen manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve üreticilerin daha güçlü şekilde örgütlenmesi amacıyla Manda Yetiştiricileri Birliği kurulması için çalışmalar tamamlandı.

Birliğin kuruluş sürecini tamamlayan İlyas Meral ve beraberindeki heyet, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker'i ziyaret etti.

Görüşmede, Erzincan Manda Yetiştiricileri Birliğinin kuruluş süreci ile kentte manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kurulacak birliğin, manda yetiştiricilerinin daha güçlü bir çatı altında örgütlenmesine, üreticilerin ortak hareket etmesine ve sektörün gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Birlik ile Erzincan'da manda yetiştiriciliğinin daha ileri seviyeye taşınması, üreticilerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların güçlendirilmesi ve hayvancılık sektörünün geliştirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı