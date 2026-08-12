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Erzincan'da Ekolojik Üst Geçit Hayvanlar için Güvenli Geçiş Sağlıyor

Erzincan'da Ekolojik Üst Geçit Hayvanlar için Güvenli Geçiş Sağlıyor
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Erzincan-Erzurum kara yoluna yapılan ekolojik üst geçit, bölgedeki çiftçi ve besicilerin hayvanlarını güvenli şekilde karşıya geçirmesine olanak tanıyor. Yaban hayatını korumak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla inşa edilen proje, özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için önemli bir güzergah haline geldi.

Erzincan'da şehirlerarası ve uluslararası araç trafiğinin yoğun olduğu Erzincan- Erzurum kara yoluna yapılan "Ekolojik Üst Geçit", bölgedeki çiftçi ve besicilerin hayvanlarını güvenli şekilde yolun karşısına geçirebildiği alternatif güzergah oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yaban hayatının korunması ve hayvanlardan kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen proje, özellikle Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya, Pişkidağ ve Sarıkaya köylerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kullanımına sunuldu.

Çermik mevkisinde inşa edilen üst geçit, bölgedeki besicilerin hayvanlarını yoğun araç trafiğinin bulunduğu kara yoluna çıkarmadan karşıya geçirmelerine imkan sağlıyor.

Türkiye'de örnek proje olarak gösterilen üst geçit, çelik konstrüksiyon üzerine inşa edildi. Proje ile hem bölgedeki hayvanların güvenli geçişinin sağlanması hem de kara yolunda meydana gelebilecek yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Özellikle hayvan sürülerinin kara yolundan karşıya geçirilmesi sırasında yaşanan risklerin azaltılmasıyla, "Ekolojik Üst Geçit" bölgedeki çiftçiler ve besiciler açısından önemli bir güvenlik güzergahı haline geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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