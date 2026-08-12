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Erzincan'da Gübre Denetimleri Sürüyor

Erzincan'da Gübre Denetimleri Sürüyor
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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gübre satış noktalarında ürünlerin kalite ve mevzuata uygunluğunu denetliyor. Etiket bilgilerinin kontrol edilmesinin yanı sıra numuneler alınarak laboratuvar analizlerine gönderiliyor. Bu denetimlerle çiftçilerin güvenilir gübreye ulaşması, ürün kalitesinin korunması ve üreticilerin emeğinin güvence altına alınması hedefleniyor. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Erzincan'da tarımsal üretimde kullanılan gübrelerin kalite ve mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla satış noktalarındaki denetimler sürdürülüyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gübre satışı yapan işletmeleri denetleyerek ürünlerin etiket bilgilerini tek tek kontrol ediyor. Denetimlerde ayrıca laboratuvar analizlerinde kullanılmak üzere gübrelerden numuneler alınıyor.

Gerçekleştirilen kontrollerle çiftçilerin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşmasının sağlanması, tarımsal üretimde ürün kalitesinin korunması ve üreticilerin emeğinin güvence altına alınması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, gübre satış ve kullanımına yönelik denetimlerini il genelinde düzenli olarak sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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