Haberler

Erzincan'da Şimşek ve Yıldırımlar Gökyüzünü Aydınlattı

Erzincan'da Şimşek ve Yıldırımlar Gökyüzünü Aydınlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da gece etkili olan sağanak yağış sırasında gökyüzünü aydınlatan şimşek ve yıldırımlar görsel şölen oluşturdu. Şiddetli yıldırımlar bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden olurken, fotoğraf severler bu doğa olayını hayranlıkla izleyip kameralarıyla kaydetti. İHA muhabiri Adem Küçükkaya da bu eşsiz manzarayı görüntüledi.

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış sırasında gökyüzünü aydınlatan şimşek ve yıldırımlar görsel şölen sundu.

Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kenti adeta gündüze çevirdi. Yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşek ve yıldırımlar, şehir genelinde görsel bir şölen oluşturdu.

Şiddetli yıldırımlar, yer yer elektrik kesintilerine neden olurken fotoğraf severler bu doğa olayını hem hayranlıkla izledi hem de kameraları ile kayıt altına aldı.

İHA muhabiri Adem Küçükkaya'da objektifini gökyüzüne çevirerek şimşeklerin oluşturduğu eşsiz manzarayı görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti

ABD'de deprem! Trump'a istifasını sundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müjdeyi menajeri verdi! İşte Icardi'nin görüşme yaptığı İtalyan devi

Müjdeyi menajeri verdi! İşte Icardi'nin görüşme yaptığı dev takım
Salah'tan maç sonunda dikkat çeken hareket! Beğeni yağıyor

Herkes Salah'ın yaptığını konuşuyor
Eşini robot süpürgeyle yakaladı, tazminat kazandı; hapse giren kendisi oldu!

Aldatan eşini robot süpürgeyle yakaladı ama hapse giren kendisi oldu!
Türkiye'de 3 ay tatil yaptı! ABD'ye tam 16 adet valizle geri döndü

Tası tarağı toplayıp tam 16 adet valizle ABD'ye gitti
Almanya'da şoförlük sınavı Türkçe oldu, maaş 4 bin 500 Euro'ya çıkıyor

Avrupa ülkesi açığı kapatacak eleman arıyor: Maaş tam bir servet

Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti

Trump'tan piyasaları alt üst eden İran açıklaması
6 gol attıkları maçtan sonra Italiano'dan ilginç sözler: Bugün beğenmediğim bir şey var...

6 gol atılan maçtan sonra ilginç sözler: Beğenmediğim bir şey var...