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Erzincan'da Ağustos Sıcağında Ergan Dağı'nda Kayak Keyfi

Erzincan'da Ağustos Sıcağında Ergan Dağı'nda Kayak Keyfi
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Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Erzincan'da doğa tutkunu kayak hocası Canser Atila ve arkadaşları, 3 bin 250 rakımdaki Ergan Dağı'nda 12 ay erimeyen kar üzerinde tişört ve şortla kayak yaptı. Atila, sıcak havaya rağmen karlı yamaçta serinleyerek farklı bir deneyim yaşadı.

Erzincan'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı ağustos ayında doğa tutkunu kayak hocası Canser Atila ve arkadaşları, Ergan Dağı'nın 3 bin 250 rakımındaki karla kaplı yamaçta kayak yaptı.

Kent merkezinde kavurucu sıcakların etkili olduğu günlerde kayak takımlarını yükleyen Atila ve arkadaşları, arazi araçlarıyla Ergan Dağı'nın zirvesine çıktı.

Atila, 3 bin 250 metre rakımda 12 ay boyunca erimeyen kar birikintisini kayak pisti olarak kullandı. Tişört ve şortuyla kayak yapan Atila, sıcak havaya rağmen kar üzerinde kayarak serinledi.

Kayak anlarını GoPro kamerasıyla da kaydeden Atila, Ergan Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde farklı bir deneyim yaşadı.

Daha önce de doğa ve spor etkinlikleriyle dikkat çeken Atila, erimeyen kar birikintisini fırsata çevirdiklerini söyledi.

Atila, "Şu anda Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin üzerindeyiz. Yaklaşık rakımımız 3 bin 250 metre. Burada 12 ay boyunca erimeyen karımız var. Biz de bunu fırsat bilerek ağustos ayında şortumuzu, tişörtümüzü ve kayaklarımızı alıp dağa çıktık. Güzel bir kayak yapalım dedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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