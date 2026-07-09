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Van'ın Erciş ovası kırmızıya büründü

Van'ın Erciş ovası kırmızıya büründü
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Van'ın Erciş ilçesinde havaların ısınmasıyla açan yaban gelincikleri, ovayı kırmızı bir örtüyle kapladı. Doğa fotoğrafçılarının ve ziyaretçilerin ilgi odağı olan gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor.

Van'ın Erciş ilçesinde açan gelincikler, ovayı adeta kırmızı bir örtüyle kapladı.

Van Gölü havzasının saklı cenneti Erciş, bugünlerde tabiatın en canlı renklerine ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ilçenin geniş ovalarında ve dağ eteklerinde aynı anda açan yaban gelincikleri, yeşilin üzerine serilen kırmızı bir halı görüntüsü oluşturdu. Her yıl bu dönemde görsel bir şölene dönüşen gelincik tarlaları, doğayı adeta kırmızı bir gelinlikle süsledi. Doğanın en zarif renklerinden birini yansıtan gelincik tarlaları, görenleri kendine hayran bıraktı. Hafif rüzgarın etkisiyle dalgalanan gelincikler, adeta doğanın sessiz bir dansını gözler önüne serdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güneşin aydınlattığı gelincik tarlaları, özellikle doğa fotoğrafçıları ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşların ilgi odağı oldu. Farklı açılardan görüntülenen kırmızı gelincikler, Erciş'in doğal güzelliklerine bir yenisini ekledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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