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Enez'de yazlık sitede yılan paniği: Vatandaşlar tedbir istiyor

Enez'de yazlık sitede yılan paniği: Vatandaşlar tedbir istiyor
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Edirne'nin Enez ilçesindeki Yakamoz Sitesi'nde son günlerde sık sık görülen yılanlar, site sakinlerini tedirgin etti. Özellikle çocuklarının güvenliğinden endişe eden vatandaşlar, otluk alanlarda temizlik yapılmasını ve yetkililerin önlem almasını talep etti.

Edirne'nin Enez ilçesinde bir yazlık sitede son günlerde peş peşe görülen yılanlar, site sakinlerini tedirgin etti. Vatandaşlar, özellikle çocuklarının güvenliği konusunda endişe duyduklarını belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Olay, Enez ilçesine bağlı Gaziömerbey Mahallesi Kışla Altı mevkiinde bulunan Yakamoz Sitesi'nde yaşandı. Son günlerde site içerisinde ve çevresindeki otluk alanlarda sık sık yılan görülmesi üzerine vatandaşlar tedirginlik yaşamaya başladı.

Çocuklarını dışarı çıkarmaya çekiniyorlar

Site sakinleri, sıcak havaların etkisiyle yılanların daha sık görülmeye başladığını ifade ederek, özellikle çocuklarını bahçeye ve ortak kullanım alanlarına çıkarmakta tereddüt ettiklerini söyledi. Akşam saatlerinde bahçeler ile yürüyüş yollarında görülen yılanların endişeyi artırdığı belirtildi.

Vatandaşlar, yazlık sitenin çevresindeki otluk alanlarda temizlik yapılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti. Bölgede inceleme yapılmasını isteyen site sakinleri, olumsuzlukların önüne geçilmesi için ilgili kurumların harekete geçmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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