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Elazığ Maden Tarım ve Orman Müdürlüğü 2026 programında büyükbaşlara aşı ve küpe yaptı

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Elazığ Maden Tarım ve Orman Müdürlüğü 2026 programında büyükbaşlara aşı ve küpe yaptı
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Elazığ'ın Maden ilçesinde Maden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 sonbahar programında köylerde büyükbaşlara aşılama ve küpeleme yaptı. Çalışmalar hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve hayvan varlığını kayıt altına almak amacıyla sürdürülüyor.

Elazığ'ın Maden ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışması yapıldı.

Maden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, 2026 yılı sonbahar aşılama programı çerçevesinde ilçeye bağlı köylerde büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları gerçekleştirildi. Hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi ve hayvan varlığının kayıt altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar, ekipler tarafından titizlikle sürdürüldü.

Maden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik saha çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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