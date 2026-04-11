Karakoçan'da toprak kayması
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde karların erimesi ve yağışın etkisiyle Korudibi köy yolunda toprak kayması meydana geldi. Yolu kapatan toprak kayması sonrası ekipler, bölgedeki ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalara başladı.
Edinilen bilgilere göre, karların erimeye başlaması ve etkili olan yağışla birlikte Korudibi köy yolunda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle köy yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Yolun kapanmasıyla birlikte bölgede ulaşım aksarken, durumun bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti.Olay yerine sevk edilen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yapılan müdahalenin ardından yolun kısa sürede kontrollü şekilde trafiğe açılması bekleniyor. - ELAZIĞ