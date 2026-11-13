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Elazığ'da sirrokümülüs bulutları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

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Elazığ'da sirrokümülüs bulutları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
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Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi semalarında oluşan sirrokümülüs bulutları, küçük ve birbirine yakın kümeler halinde gökyüzünü kapladı. İlginç görüntü vatandaşların dikkatini çekerken bulutlar gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Elazığ'da oluşan sirrokümülüs bulutları görsel şölen sundu.

Elazığ'da Çatalçeşme Mahallesinde gökyüzünde oluşan sirrokümülüs bulutları, ortaya çıkardığı ilginç görüntüyle vatandaşların dikkatini çekti. Kent semalarında yüksek seviyelerde oluşan sirrokümülüs bulutları, küçük ve birbirine yakın bulut kümeleri şeklinde gökyüzünü kapladı. Bulutlar, gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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