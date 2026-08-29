Ağın'da kampçıların fırtına mücadelesi kamerada

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kamp yapan balıkçıların fırtınayla mücadelesi kameralara yansıdı. Çadırlar parçalanırken kampçılar uçmaması için büyük çaba sarf etti.

Elazığ'ın Ağın ilçesine Bursa'dan gelen ve 90 gün boyunca kamp yaparak balık avı gerçekleştiren sportif olta balıkçısı Hüseyin Rahmi Ateş, kamp sırasında fırtınaya yakalandı. Ağın'da kamp kurduğu sırada aniden etkisini artıran fırtınayı fark eden Ateş ve arkadaşları, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kamp alanında zor anlar yaşanırken, fırtınanın görüntüleri dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı