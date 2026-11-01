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Elazığ'da heyelanla kapanan Karakoçan ve Sivrice köy yolları için çalışma sürüyor

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Elazığ'da heyelanla kapanan Karakoçan ve Sivrice köy yolları için çalışma sürüyor
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Elazığ'da yoğun yağışların ardından heyelan nedeniyle Karakoçan'daki Pamuklu Köyü yolu ile Sivrice'deki Kösebayır-Kılıçkaya Grup Köy Yolu kapandı. Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için yolları temizliyor.

Elazığ'da etkili olan yoğun yağışlardan dolayı bazı köy yollarında meydana gelen heyelandan dolayı kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da etkili olan yoğun yağışlarından ardından heyelan nedeniyle kapanan Karakoçan ilçesine bağlı Pamuklu Köyü yolu ile Sivrice ilçesi Kösebayır-Kılıçkaya Grup Köy Yolu'nda meydana gelen heyelanların ardından temizlik ve yol açma çalışmaları başlatıldı. İş makineleri ve saha ekipleriyle bölgelerde sürdürülen çalışmalarda, yollara sürüklenen toprak ve kaya parçaları temizleniyor. Çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği bölgelerde ekipler, yolların en kısa sürede güvenli şekilde yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması ve köy yollarının yeniden güvenli hale getirilmesi amacıyla Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerinin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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