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Elazığ'da etçil çekirgeler görüntülendi

Elazığ'da etçil çekirgeler görüntülendi
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Elazığ'ın Baskil ilçesi ve Harput Mahallesi'nde boyutları ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirgeler (Saga ephippigera) sıkça görülüyor. Yiyecek sıkıntısında yerleşim yerlerine de inen bu çekirgeler, tarla ve ormanlık alanlarda da rastlanıyor.

Elazığ'da son zamanlarda etçil çekirgeler sıklıkla görülmeye başlandı.

Boyutlarıyla dikkat çeken etçil çekirgeler, son zamanlarda Elazığ'da sıklıkla görülmeye başlandı. İlk olarak Baskil ilçesinde bir araç içerisinde görülen çekirgeler son olarak da Harput Mahallesi'nde görüldü. Tarlalarda ve ormanlık alanlarda sıkça rastlanan, Latince ismi "Saga ephippigera" olan, büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge kimi zaman da yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde de görülmesiyle biliniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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