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Elazığ'da İRAP çalışmaları değerlendirildi

Elazığ'da İRAP çalışmaları değerlendirildi
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Elazığ AFAD İl Müdürlüğü, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında mevcut eylemleri gözden geçirerek planın etkinliğini artırmak için toplantı düzenledi.

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları değerlendirildi.

Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdürü Ferhat Ay başkanlığında ve AFAD personelinin katılımıyla İRAP toplantısı düzenlendi. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, mevcut eylemler gözden geçirildi ve planın etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ayrıca, birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulama süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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