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Elazığ'da kenelerle mücadele için doğaya keklik bırakıldı

Elazığ'da kenelerle mücadele için doğaya keklik bırakıldı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, doğal yaşamı korumak ve kene ile tırtıl popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla 300 kınalı keklik doğaya salındı. Yetkililer, vatandaşları keklikleri avlamamaları konusunda uyardı.

Elazığ'da keneyle mücadele kapsamında 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, doğal yaşamın korunması ve ekolojik dengenin desteklenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı. Ekipler tarafından belirlenen alana bırakılan kekliklerin, özellikle kene ve çam ormanlarında zarara neden olan tırtıl popülasyonunun doğal yollarla kontrol altına alınmasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Yetkililer, doğaya bırakılan kekliklerin avlanmaması ve doğal yaşamın korunması konusunda vatandaşların duyarlı olmalarını istedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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