Eğirdir Gölü'nde amatör balıkçılık alanları yeniden düzenlendi

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde amatör balık avcılığı yapılabilecek alanlar yeniden belirlendi.

Eğirdir Gölü'nde amatör balıkçılığı ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gidildi. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 22 Nisan 2026 tarihli yazısı ile yapılan düzenleme kapsamında balık popülasyonunun korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla bazı bölgelerde sınırlar netleştirilirken, belirli kıyı şeritleri amatör balıkçılığa açık alanlar olarak ilan edildi. Eğirdir ilçe merkezinde, Eğirdir Limanı'nın bitiş noktasından başlayarak (liman içi hariç) Yeşil Ada'nın başlangıcına kadar uzanan kıyı şeridi amatör balıkçılığa açıldı. Ayrıca Eğirdir Kalesi arkasından başlayıp Yeşil Ada başlangıcına kadar devam eden kıyı hattı da yeni avlanma sahaları arasında yer aldı.

Kırsalda yeni avlanma hattı oluşturuldu

Öte yandan, kırsal bölgelerde de yeni bir hat belirlendi. Bedre köyü sınırları içerisindeki DSİ su pompasından başlayarak Bağören köyü Orman binasına kadar uzanan göl kıyı şeridi amatör balıkçılar için serbest alan olarak ilan edildi.

Yetkililer, yapılan değişikliğin balık türlerinin korunması ve bilinçli avcılığın teşvik edilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, amatör balıkçıların belirlenen alanlar ve mevcut kurallar çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Yeni düzenlemenin yaz aylarıyla birlikte artması beklenen balıkçılık faaliyetlerini daha düzenli ve sürdürülebilir hale getirmesi hedefleniyor. - ISPARTA

