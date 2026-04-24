Haberler

Eğirdir Gölü'nde amatör balıkçılık alanları yeniden düzenlendi

Eğirdir Gölü'nde amatör balıkçılık alanları yeniden düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde amatör balık avcılığı yapılabilecek alanlar yeniden belirlendi.

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde amatör balık avcılığı yapılabilecek alanlar yeniden belirlendi.

Eğirdir Gölü'nde amatör balıkçılığı ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gidildi. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 22 Nisan 2026 tarihli yazısı ile yapılan düzenleme kapsamında balık popülasyonunun korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla bazı bölgelerde sınırlar netleştirilirken, belirli kıyı şeritleri amatör balıkçılığa açık alanlar olarak ilan edildi. Eğirdir ilçe merkezinde, Eğirdir Limanı'nın bitiş noktasından başlayarak (liman içi hariç) Yeşil Ada'nın başlangıcına kadar uzanan kıyı şeridi amatör balıkçılığa açıldı. Ayrıca Eğirdir Kalesi arkasından başlayıp Yeşil Ada başlangıcına kadar devam eden kıyı hattı da yeni avlanma sahaları arasında yer aldı.

Kırsalda yeni avlanma hattı oluşturuldu

Öte yandan, kırsal bölgelerde de yeni bir hat belirlendi. Bedre köyü sınırları içerisindeki DSİ su pompasından başlayarak Bağören köyü Orman binasına kadar uzanan göl kıyı şeridi amatör balıkçılar için serbest alan olarak ilan edildi.

Yetkililer, yapılan değişikliğin balık türlerinin korunması ve bilinçli avcılığın teşvik edilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, amatör balıkçıların belirlenen alanlar ve mevcut kurallar çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Yeni düzenlemenin yaz aylarıyla birlikte artması beklenen balıkçılık faaliyetlerini daha düzenli ve sürdürülebilir hale getirmesi hedefleniyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Yarışma programında büyük skandal! Herkesin gözü önünde yaşandı
Ferdi Atuner'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Usta ismin cenazesinde gerginlik! Damadı ile ünlü oyuncu kavga etti
ABD, Irak'ta İran destekli silahlı grubun lideri için 10 milyon dolar ödül koydu

Trump, o ismin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Hürmüz Boğazı'na doğru yol alan ABD Donanması'ndaki askere maymun saldırdı

Hürmüz'e yol alan ABD askeri kabusu yaşadı! Bu kez saldıran İran değil
Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Yarışma programında büyük skandal! Herkesin gözü önünde yaşandı
Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu

Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu
TMSF talep etti, 152 milyonluk lüks yata el konuldu

TMSF talep etti, 152 milyonluk lüks yata el konuldu