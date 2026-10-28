Edirne Lalapaşa'da bir koyun tek katlı evin çatısında otlamaya başladı

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tek katlı bir evin çatısındaki otları yemek için çıkan koyun, ilginç görüntü oluşturdu.

Lalapaşa ilçesinde bir koyunun tek katlı evin çatısına çıktığı görüldü. Çatıda bulunan otları yemeye başlayan koyun, çevrede dikkat çekti. Çatının üzerinde otlayan koyunun nasıl çıktığı ise merak konusu oldu. Çatıdaki otları yiyen koyunu gören vatandaşlar ise çok şaşırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı