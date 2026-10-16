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Edirne'de tekir kedi, fareyi diğer kediden korumak için dakikalarca nöbet tuttu

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Edirne'de tekir kedi, fareyi diğer kediden korumak için dakikalarca nöbet tuttu
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Edirne'nin işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde tekir cinsi kedi, caddede dolaşan fareyi başka bir kediden korumak için dakikalarca nöbet tuttu. Diğer kediyi dikkatle takip eden tekir, çevresini kontrol ederek bekleyişini sürdürdü ve caddede ilginç görüntüler oluşturdu.

Edirne'de tekir cinsi Kedi, caddede dolaşan fareye başka bir kedinin zarar vermemesi için dakikalarca nöbet tuttu.

Kentin işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde yaşanan ilginç olay, görenlerin dikkatini çekti. Tekir cinsi kedi caddede dolaşan fareyi fark edip etrafında adeta güvenlik kalkanı oluşturdu. Diğer kediyi dikkatle takip eden tekir, temkinli tavırlarıyla dikkat çekti. Çevresini kontrol ederek bekleyişini sürdüren kedinin bu davranışı, caddede ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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