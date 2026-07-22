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Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi

Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi
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Edirne'de kısa süreli sağanak, cadde ve sokakları su altında bıraktı. Bunaltıcı sıcakların ardından gelen yağış, vatandaşlara rahat nefes aldırırken, kuraklık endişesi yaşayan üreticilere de umut oldu. Meteoroloji, ani su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Edirne'de etkili olan kısa süreli sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirirken, bunaltıcı sıcakların ardından gelen yağışla vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

Edirne'de etkili olan kısa süreli sağanak yağış, kentte bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yollarda su birikintileri oluştu. Yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte güçlük yaşadı.

Günlerdir etkisini sürdüren bunaltıcı sıcakların ardından gelen yağış, hava sıcaklığını hissedilir derecede düşürdü. Yağış, kuraklık endişesi yaşayan üreticilere de umut olurken, tarım arazilerine can suyu olması bekleniyor.

Meteoroloji, yağışların yer yer etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları ani su baskınları ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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