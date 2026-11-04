Edirne'de aralıklı sağanak sürüyor, merkezde sıcaklık 12 derece civarında seyrediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Edirne'de etkili olan sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, sürücüler de trafikte dikkatli ilerliyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren yağışla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Edirne'de gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kent merkezinde hava sıcaklığının 12 derece civarında seyrediyor.

Meteoroloji, Trakya genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı