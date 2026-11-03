Düzce Valiliği 4-9 Kasım'da sıcaklığın 6 dereceye düşeceğini bildirerek uyardı

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Düzce Valiliği, 4 Kasım'dan itibaren etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşları uyardı. Kentte 4-9 Kasım tarihleri arasında en düşük hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı, önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde don ve buzlanma riski

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle iç kesimlerin yüksek rakımlı bölgelerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtiliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Ayrıca düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerde yerel ölçekte zirai don riski de bulunuyor.

Sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek

Düzce Valiliği tarafından paylaşılan meteorolojik bilgilendirmede, 4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında Düzce'de en düşük hava sıcaklığının 6 derece olması beklendiği bildirildi. Uyarının 3 Kasım saat 18.00'de başlayıp 10 Kasım saat 09.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

Valilik, vatandaşların ve ilgililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak hava tahmin raporları ile meteorolojik erken uyarıları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı