Düzce Kemerkasım'da İl Özel İdaresince beton V kanal çalışması tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kemerkasım Köyü'nde yağmur ve yüzey sularının kontrollü tahliyesini sağlayacak beton V kanal çalışması tamamlandı.

Düzce İl Özel İdaresi, köylerde altyapının güçlendirilmesi ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Kemerkasım Köyü'nde beton V kanal çalışması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yürütülen altyapı çalışmasının tamamlandığı bildirildi. Yol kenarlarında yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlamak amacıyla yapılan V kanalların, yol altyapısının korunmasına ve yağışlardan kaynaklanabilecek olumsuzlukların azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Düzce İl Özel İdaresi, köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmaların plan ve program doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı