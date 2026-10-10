Haberler

Düzce Kemerkasım'da İl Özel İdaresince beton V kanal çalışması tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Kemerkasım'da İl Özel İdaresince beton V kanal çalışması tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Kemerkasım Köyü'nde yağmur ve yüzey sularının kontrollü tahliyesi için İl Özel İdaresi'nce yürütülen beton V kanal çalışması tamamlandı. Yol kenarlarına yapılan kanalların yol altyapısını koruması ve yağışlardan kaynaklanabilecek olumsuzlukları azaltması hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kemerkasım Köyü'nde yağmur ve yüzey sularının kontrollü tahliyesini sağlayacak beton V kanal çalışması tamamlandı.

Düzce İl Özel İdaresi, köylerde altyapının güçlendirilmesi ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Kemerkasım Köyü'nde beton V kanal çalışması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yürütülen altyapı çalışmasının tamamlandığı bildirildi. Yol kenarlarında yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlamak amacıyla yapılan V kanalların, yol altyapısının korunmasına ve yağışlardan kaynaklanabilecek olumsuzlukların azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Düzce İl Özel İdaresi, köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmaların plan ve program doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti

Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın

Paşinyan'dan şaşırtan paylaşım! Türk dünyası yorum yağdırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

Yakılmak istenen evraklar soruşturmayı büyüttü! Peş peşe tutuklamalar
Yol kenarında korkunç olay! Yanan araçtan erkek cesedi çıktı

Yanan otomobilin kapısını açtılar! Karşılaştıkları manzara korkunç
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek

İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
Yahşihan'da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Babasını ihbar etti, polis ve adliyeden tutuklamalar geldi
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?

'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü

Başörtüsü tartışmaları sürerken ateşe benzin döktü
Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek

Anne-babalar dikkat! Sosyal medyaya yaş sınırı geldi