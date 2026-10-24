Düzce İl Özel İdaresi köy yollarında trafik levhası çalışmalarını tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Üçyol ve Bostanlık köyleri ile Gümüşova ilçesine bağlı Kahveleryanı köyünde trafik güvenliğini artırmak amacıyla trafik ve yönlendirme levhası çalışmalarını tamamladı.

Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşım güvenliğini artırmak ve sürücülerin güzergahlarını daha kolay belirlemelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Üçyol ve Bostanlık köyleri ile Gümüşova ilçesine bağlı Kahveleryanı köyünde trafik işaret ve yönlendirme levhalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Ekipler tarafından tamamlanan çalışmalarla birlikte köy yollarında sürücülerin yön bulmasının kolaylaştırılması, trafik düzeninin sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köylerde trafik güvenliğini artırmak ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla trafik işaret ve yönlendirme levhası çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı