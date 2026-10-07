Düzce Gölyaka'da Gökçedere ve Taşlık köylerinde asfalt yama çalışmaları tamamlandı

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Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Gökçedere ve Taşlık köylerinde, ulaşım konforu ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla yürütülen asfalt yama çalışmaları tamamlandı.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarındaki bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Gölyaka ilçesine bağlı Gökçedere ve Taşlık köylerinde ihtiyaç duyulan yol kesimlerinde asfalt yama uygulaması gerçekleştirildi. Tamamlanan çalışmalarla yollardaki bozulmalar giderilerek ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlandı. İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında yürütülen bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı