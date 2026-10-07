Haberler

Düzce Gölyaka'da Gökçedere ve Taşlık köylerinde asfalt yama çalışmaları tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Gölyaka'da Gökçedere ve Taşlık köylerinde asfalt yama çalışmaları tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Gökçedere ve Taşlık köylerinde asfalt yama çalışmaları tamamlandı. İl Özel İdaresi ekiplerince yollardaki bozulmalar giderildi, bakım ve onarımın belirlenen program doğrultusunda süreceği bildirildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Gökçedere ve Taşlık köylerinde, ulaşım konforu ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla yürütülen asfalt yama çalışmaları tamamlandı.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarındaki bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Gölyaka ilçesine bağlı Gökçedere ve Taşlık köylerinde ihtiyaç duyulan yol kesimlerinde asfalt yama uygulaması gerçekleştirildi. Tamamlanan çalışmalarla yollardaki bozulmalar giderilerek ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlandı. İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında yürütülen bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı

İnsanlar ev bulamazken o gayrimenkul imparatorluğu kurmuş
AK Parti'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka

Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
Montella için yolun sonu! Tazminatı bile belli oldu

Ve beklenen oldu! Güle güle Montella
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan
Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek

Suçu çok ağır! Suudi mahkemesi son sözü söyledi: İdam edilecek

Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Emniyetteki dosyası kabarık çıktı

Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Dosyasındaki detay isyan ettirdi
Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

Şişede durduğu gibi durmadı! Arkadaşların alemi kanlı bitti