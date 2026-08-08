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Akçakoca'da Köy Yollarına Kilit Parke Taşı

Akçakoca'da Köy Yollarına Kilit Parke Taşı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Paşalar Köyü'nde köy içi yollarda kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarla köy yollarının daha güvenli, konforlu ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köy içi yollarda başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. Çalışmalarla köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Akçakoca ilçesine bağlı Paşalar Köyü'nde köy içi yollarda başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Köy sakinlerinin ulaşımını daha güvenli, konforlu ve düzenli hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen noktalarda kilit parke taşı döşeme işlemleri gerçekleştiriliyor. Çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğü belirtilirken, köyün ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve yol standartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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