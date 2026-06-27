Alpleri andıran manzarasıyla Dulağa Yaylası baharın renklerine büründü

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Abdalmusa Zirvesi'nin eteklerinde yer alan 2 bin 178 metre rakımdaki Dulağa Yaylası, bahar mevsiminin gelişiyle birlikte adeta bir tabloya dönüştü. Karlı dağları, coşkun dereleri ve rengarenk açan yayla çiçekleriyle Alpleri andıran Dulağa Yaylası, geleneksel taş ve ahşap evleriyle doğaseverlerin ve fotoğrafçıların yeni cazibe merkezi haline geldi.

Gümüşhane'nin en yüksek noktası olan Abdalmusa Zirvesi'nin eteklerinde, deniz seviyesinden 2 bin 178 metre yükseklikte bulunan Dulağa Yaylası, kış mevsiminin ardından baharın gelişiyle etkileyici bir görünüme kavuştu.

Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünün yaylası olan Dulağa; sarı yayla çiçekleri, papatyalar ve binbir renkli bitki örtüsüyle kaplandı.

Taş ve ahşaptan yapılan geleneksel yayla evleriyle bütünleşen doğa, ziyaretçilerine Alpleri andıran etkileyici manzaralar sundu.

Etrafını saran karlı dağlar, temiz havası ve coşkun dereleriyle adeta Alpleri andıran Dulağa Yaylası, ziyaretçilerine doğayla iç içe huzurlu anlar yaşatıyor. Özellikle fotoğrafçılar, doğaseverler ve yürüyüş grupları için cazibe merkezi haline gelen yayla, biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor.

"Burası Gümüşhane'nin Davos'udur"

Yaylanın sakinlerinden Salih Taha Köse, Dulağa Yaylası'nın turizm potansiyeline dikkat çekerek bölgenin doğallığını koruduğunu aktardı. Yayla sularının üst kesimdeki göllerden geldiğini belirten Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Burası Gümüşhane'nin en yüksek yaylalarından biridir. Görenler de genelde burayı Davos'a benzetirler. Şu an tam mevsimidir. İlkbahar mevsimindeyiz ve çiçeklerimiz her seneki olduğu gibi yine çok güzel açtı. Köy sakinleri olarak çok hoşumuza giden doğal bir ortam var. Son yıllarda hem Trabzon'dan hem de Gümüşhane'den doğa gezilerine büyük bir ilgi başladı ve biz bu durumdan çok memnun kaldık."

Köse, yayladaki yaşam şartlarına da değinerek, "Yaylamızda elektrik şebekesi bulunmuyor. Elektrik ihtiyacımızı güneş paneli sistemleriyle karşılıyoruz. Son teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz ancak elektrik olmasa da ortam çok güzel. Buraya geldiğiniz zaman stresi unutuyorsunuz" dedi.

Ağır kış şartları yayla göçünü geciktirdi

Köy sakinlerinden Ali Şahiner (67) de bu yıl dağlardaki kar kütlelerinin erimemesi nedeniyle yayla göçünün geciktiğini ifade ederek, doğanın korunması gerektiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Biz bu yaylayı 60 senedir kullanıyoruz. Bu yıl dağlara çok fazla kar yağdı ve karlar henüz erimedi. Geçen yıl haziran ayının 18'inde yaylaya çıkmıştık ancak bu yıl haziran ayının sonunu bulacaktır. Yaylamızın manzarası çok güzel, yukarımızda beş göller ve Abdalmusa Zirvesi var."

Doğaseverlere çevre ve koruma çağrısı

Her yıl düzenli olarak Dulağa Yaylası'na geldiklerini ve bölgenin aynı zamanda yürüyüş rotasının başlangıcı olduğunu belirten Fatma Cebeci Aydın ise yaylanın ruhu dinlendiren bir terapi merkezi olduğunu vurguladı.

Aydın, "Dulağa Yaylası kendine has dokusuyla harika bir yer. Bu sene de bizi rengarenk çiçekleri ve dupduru akan nehriyle karşıladı. Tüm evler doğaya uygun şekilde inşa edilmiştir. Burası çok fazla insan tarafından bilinmiyor ama herkesin gelip görmesi gerekir. Ancak gelenlerin bu doğayı koruması son derece önemlidir. Tüm doğaseverleri Gümüşhane'nin yaylalarını görmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı