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DSİ, Alaplı İçme Suyu Projesi'nde yüzde 60'a ulaşan çalışmaları inceledi

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DSİ, Alaplı İçme Suyu Projesi'nde yüzde 60'a ulaşan çalışmaları inceledi
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DSİ Bölge Müdürü Yasin Devrim, Alaplı İçme Suyu Projesi kapsamında Tepeköy'de incelemelerde bulundu. Projede 33,7 kilometre hat ve 5 su deposu yapılırken fiziki gerçekleşme yüzde 60'a ulaştı; 66 yerleşime hizmet verecek projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yapımı devam eden Alaplı İçme Suyu Projesi kapsamında, DSİ Bölge Müdürü Yasin Devrim ve beraberindeki ekip ile projenin yüklenici firma yetkilileri Tepeköy'de incelemelerde bulundu.

Sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen DSİ Bölge Müdürü Yasin Devrim ve beraberindeki teknik ekip, projenin mevcut durumu hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Alaplı İçme Suyu Projesi kapsamında yaklaşık 33,7 kilometre içme suyu isale hattı ile 5 adet su deposu inşa ediliyor. Projede fiziki gerçekleşme yaklaşık yüzde 60 seviyesine ulaşırken, çalışmaların 2027 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Alaplı ilçe merkezi, Gümeli Beldesi, Alaplı'ya bağlı 52 yerleşim ile Ereğli'ye bağlı 13 yerleşim olmak üzere toplam 66 yerleşimin içme suyu ihtiyacına hizmet verilmesi planlanıyor.

Proje ile bölgenin içme suyu ihtiyacının 2055 yılına kadar karşılanması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Alaplı ve çevresindeki yerleşimlerin uzun vadeli içme suyu ihtiyacına önemli katkı sağlanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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