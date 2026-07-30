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Dolunay, Selimiye Camii ile aynı karede

Dolunay, Selimiye Camii ile aynı karede
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Edirne’de gökyüzünü aydınlatan dolunay, Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii ile birlikte eşsiz görüntüler oluşturdu.

Edirne'de gökyüzünü aydınlatan dolunay, Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii ile birlikte eşsiz görüntüler oluşturdu.

Kentin simgesi olan Selimiye Camii'nin minareleri üzerinde yükselen dolunay, gece saatlerinde görsel bir şölen sundu. Fotoğraf sanatçısı Hasan Baruş tarihi yapının ihtişamıyla dolunayın buluşması çekti.

Selimiye Camii, tarihi dokusuyla birlikte kartpostallık manzaralara sahne olurken, ortaya çıkan görüntüler Edirne'nin kültürel ve tarihi zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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