Haberler

Tekelti Dağı'nda gün batımı renk cümbüşü

Tekelti Dağı'nda gün batımı renk cümbüşü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır’ın Tuzluca ilçesindeki 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı, gün batımı renkleriyle mest ettiTuzluca ilçesindeki Tekelti Dağı, gün batımında oluşan eşsiz renk cümbüşüyle görsel şölen sundu.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı, gün batımı renkleriyle mest etti

Tuzluca ilçesindeki Tekelti Dağı, gün batımında oluşan eşsiz renk cümbüşüyle görsel şölen sundu. Sarp coğrafi yapısı ve K2 Dağı'nı andıran estetik silüeti nedeniyle dağcılık camiasında "Doğu'nun K2'si" olarak anılan Tekelti Dağı, akşam saatlerinde güneşin son ışıklarıyla birlikte kırmızı, turuncu ve mor tonlara büründü. Aras Vadisi'nin güneyinde tek başına yükselen heybetli kaya kütlesi, ışığın değişen açılarıyla her dakikada farklı bir görünüme kavuşurken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltında! Suçlama hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf

Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf
İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı: Bilgilendirme amaçlı geldik

İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı
CHP İzmir'de Yeni Parti temizliği: 3 ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de 'Yeni Parti' temizliği: 3 ilçe başkanı görevden alındı
Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek

Bu tarihe dikkat! 3 gün boyunca hiçbir sistem çalışmayacak
Sergen Yalçın'ın 'Bende yeri yok' diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

''Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif