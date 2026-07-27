Tekelti Dağı'nda gün batımı renk cümbüşü

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı, gün batımı renkleriyle mest etti

Tuzluca ilçesindeki Tekelti Dağı, gün batımında oluşan eşsiz renk cümbüşüyle görsel şölen sundu. Sarp coğrafi yapısı ve K2 Dağı'nı andıran estetik silüeti nedeniyle dağcılık camiasında "Doğu'nun K2'si" olarak anılan Tekelti Dağı, akşam saatlerinde güneşin son ışıklarıyla birlikte kırmızı, turuncu ve mor tonlara büründü. Aras Vadisi'nin güneyinde tek başına yükselen heybetli kaya kütlesi, ışığın değişen açılarıyla her dakikada farklı bir görünüme kavuşurken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı