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Doğu Karadeniz yükseklerinde kar erken geldi, Uzungöl beyaza büründü

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Doğu Karadeniz yükseklerinde kar erken geldi, Uzungöl beyaza büründü
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Doğu Karadeniz’in yükseklerinde hafta sonu etkili olan kar, Trabzon Çaykara'daki Uzungöl'de de görüldü. Deniz seviyesinden bin 90 metre yükseklikteki Uzungöl'e bu mevsim ilk kar düşerken yaylalar beyaza büründü ve göl çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde hafta sonu kendisini gösteren kar yağışı deniz seviyesinden bin 90 metre yükseklikte bulunan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de etkili oldu.

Kar bu mevsim Doğu Karadeniz bölgesinde kendisini erken gösterdi. Yöredeki bir çok yayla beyaza bürünürken, Uzungöl'e de ilk kar düştü ve Uzungöl beyaz gelinliğini giydi. Kar yağışı sonrasında göl ve çevresinde karpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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