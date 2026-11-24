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Diyarbakır'da sisle kaplanan tarihi yapılar seyirlik manzaralar sundu.

Kent geneli, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisle kaplandı. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, tarihi yapılarda da seyirlik manzaralar oluştu. Merkez Sur ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile İçkale yerleşkesindeki Hz. Süleyman Camii ve Diyarbakır Müzesi, Dört Ayaklı Minare, hemen yanındaki Şeyh Mutahhar Camii, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Mar Petyun Keldani Katolik Kilisesi sisle kaplanıp seyirlik manzara sundu.

Kentin diğer simgelerinden Keçi Burcu ve aynı güzergahta Dicle Nehri üzerindeki On Gözlü Köprü, sonbaharın renk tonları içinde seyrine doyulmaz görsel şölen sundu.

Arkadaşıyla İstanbul'dan tur ile şehri gezmeye gelen Gizem Onar, "Sonbaharın havası var. Mutluyuz, geziyoruz. Hava çok güzel. Soğuk olur diye bekliyorduk ama tam gezilecek hava var. Güzel eğleniyoruz, geziyoruz" dedi.

Figen Kazanova ise İzmir'den geldiklerini ifade ederek, "Buralar çok güzel. İnsanlar candan, iyi niyetli, güler yüzlü. Sevdik, beğendik. İlk defa Diyarbakır'a ve Güneydoğu turuna çıktık. Çok güzel geçiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı