Diyarbakır'da Dağ Keçileri Görüntülendi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Gelincik Dağı'nda sürü halinde gezen dağ keçileri görüntülendi.

İlçenin Genceli Mahallesi'nde bulunan Gelincik Dağı'nın yamaçlarında gezen dağ keçileri, Mervan Yıldırım isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yıldırım, "O sırada bahçede çalışıyordum, kalabalık bir keçi sürüsünün dağ yamacından tarlaya doğru yaklaştığını gördüm. Bende o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldım. İlk defa bu kadar kalabalık bir keçi sürüsünü yakından gördüm" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı