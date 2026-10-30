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Diyarbakır Çermik'te sağanak dereleri taşırdı, iki menfez köprü yıkıldı

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Diyarbakır Çermik'te sağanak dereleri taşırdı, iki menfez köprü yıkıldı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Çermik'te sağanak dereleri taşırdı, iki menfez köprü yıkıldı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde gece etkili olan sağanak, Kuşlukçayırı Mahallesi Adalar mezrasında derelerin taşmasına ve iki menfez köprünün yıkılmasına yol açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, uzmanlar sel ve taşkınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yoğun yağışlar nedeni ile dereler taştı, menfez köprüler yıkıldı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır ve çevresinde sağanak yağış etkili oldu. Çermik ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran yağmur, Kuşlukçayırı Mahallesi Adalar mezrasında derelerin taşmasına, iki menfez köprünün de yıkılmasına neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, uzmanlar muhtemel sel ve taşkınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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