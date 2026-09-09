Dicle Nehri’nde nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru görüntülendi.

Dicle Nehri'nde nadir rastlanan su samuru görüntülendi. Nehir kenarında vatandaşlar tarafından fark edilen su samuru, uzun bir süre karada bekledikten sonra yanına yaklaşanları görünce hemen suya atladı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, bölgedeki yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı