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Depremde hasar alan 5 cami yeniden ibadete açılıyor

Depremde hasar alan 5 cami yeniden ibadete açılıyor
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Kahramanmaraş 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Acemli, Bektutiye, Hacı Veli Bey, Saraçhane ve Şekerli Camilerinde restorasyon süreçleri tamamlandı.

Kahramanmaraş 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Acemli, Bektutiye, Hacı Veli Bey, Saraçhane ve Şekerli Camilerinde restorasyon süreçleri tamamlandı.

6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden inşa ve ihyası noktasında tüm alanlarda çalışmalar kararlılıkla sürdürülürken, afetin izlerinin silinmesi ve Kahramanmaraş'ın tarihi, kültürel ve manevi mirasının yeniden ayağa kaldırılması yönünde de önemli mesafeler kat ediliyor. Depremde hasar alan ibadethaneler, gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarla bir bir yeniden ibadete açılıyor. Bu kapsamda, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon ve ihya çalışmaları tamamlanan 5 cami daha düzenlenecek törenle yeniden ibadete açılacak. Kahramanmaraş'ın önemli dini ve kültürel mirasları arasında yer alan Acemli Camii, Bektutiye Camii, Hacı Veli Bey Camii, Saraçhane Camii ve Şekerli Camii, gerçekleştirilen çalışmaların ardından yeniden cemaatine kavuşacak.

16 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek toplu açılış programı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un teşrifleriyle düzenlenecek. Program kapsamında depremde hasar alan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihya edilen 5 caminin yeniden ibadete açılışı gerçekleştirilecek.

Toplu açılış töreninin merkezi ise Onikişubat Şehit Evliya Mahallesi'nde bulunan Acemli Camii olacak. 16 Eylül Çarşamba günü saat 12.34'te, öğle namazı vaktinde başlayacak programda 5 caminin yeniden ibadete açılışı gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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