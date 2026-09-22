Denizli'de üç balıkçı yaklaşık 120 ve 85 kiloluk iki yayın balığını suya bıraktı

Denizli'deki Recep Yazıcıoğlu Baraj Gölünde balık tutan üç amatör balıkçı, yaklaşık 120 ve 85 kilo olduğunu tahmin edilen iki yayın balığı yakaladı.

Afyonkarahisar'dan Denizli'deki Recep Yazıcıoğlu Baraj Gölüne balık tutmak için giden üç arkadaş, iki büyük yayın balığı yakaladı. Amatör balıkçılar Recep Doğan, Mehmet Süleyman Çırak ve Recep Türkmen, ilk balığı yaklaşık iki saatlik uğraşın ardından kıyıya çıkardı. Gece yakaladıkları balığın ardından sabah oltalarına ikinci bir yayın balığı takıldı. Biri yaklaşık 120, diğeri ise 85 kilo ağırlığında olan iki yayın balığını yakalayan amatör balıkçılar, 2 günlük bekleyişin ardından ağlarına takılan büyük balıkları sudan çıkarmak için yaklaşık 2 saat çaba gösterdi.

İlk kez böyle bir av yakaladıklarını belirten Recep Doğan'ın anlattığına göre üç arkadaş, uzun uğraşın ardından balığı kıyıya almayı başardı. Yaklaşık 120 kilo olduğunu belirttikleri yayın balığını su kenarında muhafaza eden balıkçılar, daha önce bu barajda bu büyüklükte bir balık yakalamadıklarını söyledi.

"Gözlerimize inanamadık"

Av sezonu boyunca her hafta Recep Yazıcıoğlu Barajı'na geldiklerini belirten Recep Doğan, bu kez oltalarına takılan balıkların büyüklüğünün kendilerini şaşırttığını söyledi. Doğan, ilk balığı sudan çıkarmak için verdikleri mücadeleyi, "İlk defa Recep Yazıcıoğlu Barajı'nda bu kadar büyük yayın balığı yakaladık. Arkadaşlarımla dün gece iki saat sudan çıkarmak için uğraştık ve gözlerimize inanamadık" ifadelerini kullanarak anlattı.

İki dev balık da suya bırakıldı

Recep Doğan, kendilerinin ve üyesi oldukları derneğinin yakala bırak anlayışını benimsediğini ifade ederek, "Bizler ve derneğimizin sloganı yakala bırak olduğu için balıkları suya geri bıraktık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı