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Denizli'de Nikfer Kayak Merkezi de mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

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Denizli'de Nikfer Kayak Merkezi de mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
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Denizli'de Nikfer Kayak Merkezi başta olmak üzere kentin yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Honaz Dağı ve Tavas ilçesindeki Akdağ'ın yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı, hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle Nikfer'i de beyaz örtüyle kapladı.

Denizli'de Nikfer Kayak Merkezi başta olmak üzere kentin yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Denizli'nin önemli doğal güzelliklerinden olan Honaz Dağı ve Tavas ilçesinde bulunan Akdağ'ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimleriyle birlikte, ülkemizin önemli kış sporu merkezlerinden olan Nikfer Kayak Merkezi de beyaz örtüyle kaplandı.

Mevsimin ilk kar yağışı vatandaşlar tarafından heyecanla karşılanırken, yüksek kesimlerde oluşan beyaz manzara ilgi gördü. Denizli'nin bazı ilçelerindeki yüksek kesimlerde de akşam saatlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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