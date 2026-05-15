Yüzyıllık şükür geleneği Kimya Dede zirvesinde yaşatıldı

Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Beylerli Mahallesi'nde asırlardır sürdürülen Kimya Dede yağmur ve şükür duası bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. 1300 metre rakımdaki alanda yapılan etkinlikte dualar edildi, adaklar kesildi, vatandaşlara yemek ikram edildi.

Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Beylerli Mahallesi'nde yüzlerce yıldır sürdürülen gelenek bu yıl da bozulmadı. Hıdırellez'i takip eden ilk pazar günü mahalle halkı, Beylerli Dağı'nın yaklaşık 1300 metre rakımında bulunan Kimya Mevkii'ne traktör ve arazi araçlarıyla çıkarak yağmur ve şükür duasında bulundu. Bölge halkı tarafından kutsal kabul edilen "Kimya Dede" alanına vatandaşlar tekbirle çıktı.Yüzyıllık gelenek zirvede yaşatıldı. Beylerli Mahalle Muhtarı Adnan Gülgün öncülüğünde düzenlenen etkinlikte mahalle sakinleri ile çobanların katkılarıyla üç koyun kurban edildi. Kesilen hayvanların ciğerleri ise yüzyıllardır sürdürülen gelenek gereği "Dede Ağacı" olarak bilinen ağaca asıldı. Büyük kazanlarda hazırlanan saç kavurma, pilav, turşu ve helva duaların ardından etkinliğe katılan vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Beylerli Mahalle Muhtarı Adnan Gülgün, Kimya Dede geleneğinin geçmişten günümüze ulaşan önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi. Gülgün, "Burası Beylerli Kimya Mevkii. Burada bulunan kurumuş ağaç bizim için 'Dede Ağacı' olarak kabul edilir. Yüzyıllardır burada yağmur ve şükür duaları yapılır. Kesilen hayvanların ciğerleri ağaca asılır. Kurt kuş nasiplensin diye bırakılır. Etleri ise burada dua için gelen vatandaşlarımıza ikram edilir. Duamızı yaptıktan sonra tekrar mahallemize döneriz. Bu gelenek dedelerimizden bize kaldı, biz de yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Toprak götürülüyor

Geçmiş yıllarda bölgeye kendiliğinden gelen sürülerden hangi hayvanın burada yatarsa onun adak kabul edildiğini anlatan Gülgün, günümüzde bu uygulamanın değiştiğini belirterek, "Eskiden buraya gelen sürülerden hangi hayvan burada yatarsa o hayvan adak olarak kesilirmiş. Şimdi ise hayvanlarımızı kendimiz getiriyoruz, kesip pişiriyor ve vatandaşlarımıza dağıtıyoruz" dedi. Kimya Dede ziyaretinin ardından mahalleye dönüşte bir başka manevi geleneğin daha sürdürüldüğünü anlatan Gülgün, vatandaşların yanlarına aldıkları toprağı mahallede bulunan "Erebiye Bulla" türbesine bıraktıklarını söyledi. Özellikle askere gidecek gençler için bu türbede dua edildiğini belirten Gülgün, "Askere gidecek gençler burada namaz kılar, dua eder ve türbeden bir miktar toprak alarak vatani görevine gider. Döndüğünde ise aldığı toprağı tekrar aynı yere bırakır. Bu da mahallemizde yıllardır sürdürülen önemli bir gelenektir" diye konuştu.

Kimya Dede'nin bölge halkı için yalnızca bir ziyaret noktası değil, aynı zamanda bereketin, dayanışmanın ve manevi bağlılığın simgesi olduğu ifade edildi. Bölgedeki yaşlılar, geçmişte kurak dönemlerde burada yapılan yağmur dualarının ardından bereketli yağışların görüldüğünü anlatarak bu inancın kuşaktan kuşağa aktarıldığını söyledi. Etkinlik kapsamında dağın zirvesinde ezan okunmasının ardından Beylerli Mahallesi Yukarı Camisi İmamı Serhat Özbay öğle namazını kıldırdı. Namaz sonrası yapılan yağmur ve şükür duasında ülkenin bereketli bir yıl geçirmesi, çiftçilerin emeklerinin karşılığını alması ve toplumun huzur içinde yaşaması için dualar edildi. Hazırlanan yemeklerin ikram edilmesinin ardından program, İmam Serhat Özbay'ın yaptığı kapanış duasıyla sona erdi. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte, Beylerli Mahallesi'nin yüzlerce yıllık kültürel mirası bir kez daha yaşatılmış oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı