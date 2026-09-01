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Darende'deki Nadir Üst Geçidi Söküldü

Darende'deki Nadir Üst Geçidi Söküldü
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Malatya'nın Darende ilçesinde D-300 kara yolu üzerindeki Nadir Üst Geçidi, okulun taşınması ve kaza riski nedeniyle sökülerek Karayolları bakım merkezine götürüldü. Çalışmalar sırasında trafik kontrollü sağlandı; üst geçidin ihtiyaç duyulan başka bir bölgede yeniden kurulması planlanıyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde D-300 kara yolu üzerinde bulunan Nadir Üst Geçidi, okulun başka bir noktaya taşınması ve üst geçidin farklı bir bölgede değerlendirilmesi amacıyla sökülerek kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Nadir İlkokulu'nun yeni yerine taşınmasıyla okulun hemen yanında bulunan yaya üst geçidinin mevcut konumda kullanım ihtiyacı ortadan kalktı. Ayrıca geçmiş yıllarda üst geçidin ayaklarının bulunduğu bölgede meydana gelen trafik kazaları da dikkate alınarak üst geçidin sökülmesine karar verildi. Çalışmalar kapsamında Malatya'dan getirilen büyük tonajlı vinçler kullanıldı. Ekipler tarafından parçalar halinde sökülen üst geçit, Karayolları bakım merkezine taşındı.

Söküm çalışmaları sırasında D-300 kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik normale döndü. Karayolları ekiplerinin, sökülen üst geçidi ihtiyaç duyulan başka bir bölgede yeniden kurmayı planladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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