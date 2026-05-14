Köy okulu öğrencilerinden 14 Mayıs Çiftçiler Günü klibi

Ardahan Damal Seyitören köyü ilkokulu öğretmen ve öğrencileri, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için hazırladıkları kliple çiftçilerin emeğini ve üretime katkısını vurguladı. Klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Ardahan'ın Damal ilçesi Seyitören köyü ilkokulu öğretmen ve öğrencilerince 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla hazırlanan kutlama klibi büyük beğeni topladı. Öğrenciler, çiftçilerin emeklerini ve üretime sağladıkları katkıyı anlatan anlamlı mesajlarla çiftçilerin gününü kutladı.

Okul bahçesi ve tarım alanlarında çekilen görüntülerde öğrenciler ellerinde buğday başakları ve tarım aletleri ile kamera karşısına geçti. Klipte, "Toprağın emekçileri", "Üreten çiftçi güçlü Türkiye" ve "Çiftçilerimizin emekleriyle sofralarımız bereketleniyor" mesajları yer aldı.

Öğrenciler hazırladıkları videoda, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda çalışan çiftçilerin ülke ekonomisi ve gıda üretimi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Öğrenciler adına konuşan okul müdürü Sinem Erezer, çiftçiliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda büyük fedakarlık ve emek isteyen kutsal bir görev olduğunu ifade etti.

Erezer, "Tüm velileri çiftçi olan bir öğretmen olarak bu videoda yer almak benim için bir şereftir. Güneş batınca değil iş bitince dinlenen tüm çiftçilerimizin çiftçiler gününü yürekten kutluyorum. Sizlere minnettarız. Tarlanızdan bereket yüzünüzde tebessüm hiç eksik olmasın, iyi ki varsınız" dedi.

Klip sosyal medyada da paylaşılırken kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Veliler ve vatandaşlar öğrencilerin duyarlı davranışını takdir ederek emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
