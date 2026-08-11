Vali Baruş, Dallıkavak Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Vali Aydın Baruş, Dallıkavak Tüneli'nde incelemelerde bulundu, tünelin Erzurum-İspir- Rize karayolunun bölünmüş yol haline getirilmesi kapsamında yürütülen önemli projelerden biri olduğunu belirtti.

İncelemeler sırasında yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aydın Baruş'a, Aziziye Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal ve Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın eşlik etti. Projenin Erzurum yönünden Kırık Tüneli girişine kadar olan yaklaşık 30,3 kilometrelik kesimi içerisinde, 3 bin 105 metre uzunluğundaki Dallıkavak Tüneli'nin de yer aldığını ifade eden Vali Baruş, yaklaşık 9 kilometrelik kesiminin tünelle birlikte bu inşaat sezonunda tamamlanarak trafiğe açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Dallıkavak Tüneli'nin hizmete girmesiyle mevcut güzergahta önemli bir rahatlama sağlanacağını belirten Vali Baruş, vatandaşların virajlı ve yüksek rakımlı yollardan geçmek zorunda kalmayacağını ifade etti. Projenin devamındaki yaklaşık 21 kilometrelik kesimde de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Vali Baruş, 2027 yılında önemli bir mesafe alınmasının hedeflendiğini belirtti.

Tünel içerisindeki aydınlatma, havalandırma ve yol güvenliğine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Baruş, özellikle kış aylarında ulaşımda yaşanan zorlukların tünellerin tamamlanmasıyla önemli ölçüde azalacağını ifade etti. Erzurum'un Karadeniz Sahil Yolu'na sağlıklı bir şekilde bağlanmasının ticaret açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Vali Baruş, Rize tarafında da 6 tünelde çalışmaların sürdüğünü belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla Erzurum-Rize arasındaki yaklaşık 248 kilometrelik güzergahın 196 kilometreye düşeceğini söyledi.

Ulaşım mesafesinin kısalmasının yanı sıra zamandan ve yakıttan da önemli ölçüde tasarruf sağlanacağını belirten Vali Baruş, Rize tarafında yapımı devam eden İyidere Limanı'na daha kısa sürede ulaşım sağlanmasının Erzurum'un ticari önemini de artıracağını ifade etti. Çalışmalarda emeği bulunan Karayolları ekiplerine, müteahhit firmalara ve kontrollük görevini yürüten ekiplere teşekkür eden Vali Baruş, Dallıkavak Tüneli'nin açılışını hep birlikte gerçekleştirmeyi temenni ettiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı