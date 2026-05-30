Çorum'un 'saklı cenneti' Yeşil Göl doğaseverlerin gözdesi oldu

Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan Yeşil Göl, eşsiz doğal güzellikleri, zengin bitki örtüsü ve piknik alanlarıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte bölgeye olan ilgi arttı.

Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan Yeşil Göl, suyunun rengi ve çevresini saran ağaçlarla mest ediyor. Sahip olduğu eşsiz doğal güzelliği ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken göl, aynı zamanda çok sayıda balık türüne de ev sahipliği yapıyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline gelen bölgede, ziyaretçiler göl kenarında piknik yapmanın keyfini çıkarırken, orman içerisindeki patika yollarda yürüyüş yaparak doğayı keşfetme imkanı buluyor. Bölgede macera tutkunları için ATV turları gibi etkinlikler düzenleniyor. Yılın her mevsimi doğaseverlerin olan bölgeye havaların ısınmasıyla birlikte ilgi arttı.

"Buranın havası çok güzel"

Arkadaşlarıyla birlikte bölgeye gezmeye gelen Mehmet Karakurt, "Köpeğimizi gezdirmeye geldik. 2-3 hafta önce özellikle su seviyesi çok aşağıdaydı. Ama son yağışlarla birlikte yükselmiş durumda. Sadece burası değil, diğer barajlarımız da aynı şekilde. Buranın havası çok güzel" dedi.

"Çok hoşumuza gitti"

Ailesiyle birlikte piknik yapmak için bölgeye gelen Arif Işık da, "Niyetimiz Oğuzlar ilçesine gitmekti ama ağabeyim burayı önerdi. Biz de görmeye geldik ve geldiğimizde de çok memnun kaldık. İleride bulunan şelaleyi gezdik. Çok hoşumuza gitti" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
